Гражданка Белоруссии тяжело ранена в ходе атаки БПЛА в Брянской области

Минск рассматривает инцидент в контексте попыток втягивания республики в конфликт на Украине

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ранение гражданки Белоруссии при атаке БПЛА на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области рассматривают в Минске в контексте попыток втягивания республики в конфликт, заявили в белорусском МИД в четверг.

"В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков, его слова приводит госагентство БелТА.

"С сожалением вынуждены констатировать, что подобные трагические инциденты продолжаются. Министерство иностранных дел Беларуси ранее предупреждало о повышенной опасности и рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок в данную местность. Однако эти предупреждения не возымели должного действия. Сегодняшнее происшествие подтверждает актуальность рекомендации", - заявил Варанков.

Он подчеркнул, что атака БПЛА носит антигуманный характер. МИД усматривает в нем попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть скоординированных действий, направленных на вовлечение Белоруссии в конфликт.