Жителя Воронежской области приговорили к 20 годам заключения за госизмену

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал 23-летнего жителя Воронежской области виновным в государственной измене и диверсии и приговорил к 20 годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима. После отбывания срока ему назначены два года ограничения свободы, а также он оштрафован на 500 тысяч рублей.

Как установил суд, в январе 2025 года молодой человек через интернет вступил в конфиденциальное сотрудничество с представителями иностранного государства и за денежное вознаграждение согласился выполнять задания по поджогам объектов инфраструктуры.

В августе 2025 года подсудимый совершил поджоги климатического шкафа базовой станции сотовой связи и трансформаторной подстанции в Воронеже. В сентябре того же года он поджег два распределительных клеммных шкафа на железнодорожных станциях, сообщает прокуратура.

Кроме того, в мае 2025 года молодой человек предложил знакомому за вознаграждение совершать поджоги объектов транспорта и энергетики, направив ему перечень соответствующих заданий.

Ему вменили статьи 275 (государственная измена), ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение и иное вовлечение лица в совершение террористического акта), ч. 1 ст. 281.1 (склонение и иное вовлечение лица в совершение диверсии), ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой), ч. 2 ст. 281 УК (диверсия, совершенная организованной группой).