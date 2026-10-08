Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Для московских аэропортов Внуково и Домодедово отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.
Ограничения вводили из соображений безопасности. Перерыв в работе предприятий продолжался больше трех часов.
Аэропорт Жуковский с 18:54 перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. До этого для него тоже действовали ограничения на взлет и посадку.
Шереметьево также работало по согласованию, но с 19:05 и эти ограничения отменили.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - напомнила Росавиация. Это приоритет".
Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Расписание рейсов меняется.