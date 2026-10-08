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Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Для московских аэропортов Внуково и Домодедово отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили из соображений безопасности. Перерыв в работе предприятий продолжался больше трех часов.

Аэропорт Жуковский с 18:54 перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. До этого для него тоже действовали ограничения на взлет и посадку.

Шереметьево также работало по согласованию, но с 19:05 и эти ограничения отменили.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - напомнила Росавиация. Это приоритет".

Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Расписание рейсов меняется.

Внуково Домодедово Росавиация Жуковский Шереметьево
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