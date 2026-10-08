Роскомнадзор разберется с фейками об эпидемиологической ситуации в Иркутской области

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор выявил случаи распространения заведомо недостоверной информации, так называемых фейков, об эпидемиологической ситуации в Иркутской области, готовится к принятию мер реагирования, сообщил РКН.

"Роскомнадзор проведет анализ размещенных публикаций и примет меры в случае распространения заведомо ложной общественно-значимой информации. Роскомнадзор вправе требовать удаления заведомо ложных материалов, а в случае отказа - блокировать доступ к ресурсу", - сказано в сообщении.

На фоне распространения фейков РКН напомнил об ответственности для владельцев СМИ, интернет-ресурсов и страниц в социальных сетях.

"Ведомство призывает СМИ распространять информацию, полученную только из официальных источников, а по всем вопросам, связанным с санитарной обстановкой, обращаться в Роспотребнадзор", - заявили в РКН.