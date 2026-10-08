Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу в Черном море

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в четверг поразили судно, доставлявшее в порт Черноморск грузы для украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении министерства.



