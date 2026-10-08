В Кремле считают, что Киев не стремится к мирным решениям

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Конфронтационные заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о нежелании украинской стороны выходить на мирные решения конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ранее звучавшие слова Зеленского в адрес России о 40-дневной операции теперь отзываются самой Украине.

"Смотрите, были 40 дней, которые объявлял Зеленский. Эти 40 дней сейчас аукаются киевскому режиму, аукаются киевлянам, аукаются жителям других городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины", - сказал Песков.

"Подобные заявления, об этом говорил президент (России Владимир) Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому", - сказал пресс-секретарь журналистам, комментируя новые заявления Зеленского в адрес России.