Песков заявил, что формат СНГ доказал эффективность

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Формат СНГ доказал эффективность и стал питательной почвой для вызревания более продвинутых интеграционных процессов, таких как ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На протяжении уже многих десятилетий СНГ, несмотря на (...) обилие рутинных процессов в рамках этой интеграции на пространстве бывшего Советского Союза, подтвердило свою востребованность, подтвердило эффективность", - сказал он.

СНГ подтвердило заинтересованность сторон в продолжении развития этого формата, подчеркнул он.

"И также стало очень хорошей питательной почвой для вызревания новых, даже более продвинутых интеграционных процессов, таких как ЕАЭС, например", - добавил Песков.

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Туркменистан с двухдневным визитом. Он примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите.