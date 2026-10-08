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Кремль не будет заранее раскрывать повестку телефонного разговора Путина и Трампа

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Кремль не будет заранее анонсировать повестку следующего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров", - ответил он на просьбу конкретизировать повестку нового разговора двух лидеров.

Отвечая на вопрос о сроках беседы, Песков заметил, что "это может произойти сегодня или завтра, это может не произойти".

Ранее президент США анонсировал скорый телефонный разговор с Путиным, в Кремле на это отмечали, что при необходимости такую беседу можно быстро организовать. 7 октября Трамп подтвердил, что такой разговор есть в его графике, и напомнил, что в этот день у Путина день рождения. Однако сообщений о том, что президент США поздравил российского коллегу, не поступало. 8 октября Песков на брифинге сказал, что точной даты телефонного разговора пока нет.

Дмитрий Песков США Дональд Трамп Владимир Путин
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