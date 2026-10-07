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У Трампа в расписании на среду разговор с Путиным

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что на 7 октября у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, беседа еще предстоит.

"Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (...) сегодня у Владимира Путина день рождение", - ответил он на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным.

Ранее президент США анонсировал такую беседу.

"Пока в предметном плане разговор не согласовывался, но если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован", - сказал днем на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дональд Трамп США Владимир Путин
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