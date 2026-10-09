Приостановили работу аэропорты Саранска, Самары и Ульяновска

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ограничения введены в аэропортах Саранска, Самары и Ульяновска, проинформировали в Росавиации.

"Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщается в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения действуют в саранском аэропорту.

Ранее в ночь на пятницу были закрыты аэропорты Саратова, Пензы, Тамбова, Нижнего Новгорода и московские Внуково и Жуковский. Столичный Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.