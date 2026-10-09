Открыты аэропорты Пензы, Саранска и Саратова

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Росавиация сообщила об отмене ограничений в аэропортах Пензы, Саранска и Саратова.

"Аэропорты Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Max.

Ранее в ночь на пятницу были закрыты аэропорты Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Тамбова, Нижнего Новгорода и московские Внуково и Жуковский. Столичный Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

