Поиск

В России включат сирены и громкоговорители в рамках плановой проверки МЧС

В России включат сирены и громкоговорители в рамках плановой проверки МЧС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Плановая проверка систем оповещения населения пройдет 9 октября во всех субъектах России, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе мероприятий планируется включить электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями.

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение. Еще один канал связи - мобильное приложение "МЧС России", где также будет доступна информация", - добавили в пресс-службе.

Комплексные проверки проводятся регулярно для оценки работоспособности системы оповещения, а также готовности экстренных служб к реагированию на ЧС. В министерстве напомнили, что предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года.

МЧС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Завод загорелся в поселке Редкино Тверской области после атаки БПЛА

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание в регионах РФ из-за ограничений на полеты

 Авиакомпания "Победа" корректирует расписание в регионах РФ из-за ограничений на полеты

Девять человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Калужскую область

В России включат сирены и громкоговорители в рамках плановой проверки МЧС

 В России включат сирены и громкоговорители в рамках плановой проверки МЧС

Два человека погибли, четверо пострадали при атаке ВСУ на Белгородский округ

Многоквартирный дом горит в Элисте, жильцы эвакуированы

 Многоквартирный дом горит в Элисте, жильцы эвакуированы

Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

 Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

Временно закрыты Внуково и Жуковский

Один человек погиб, трое ранены из-за детонации БПЛА в Белгородской области

В Кремле считают, что Киев не стремится к мирным решениям
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12185 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов