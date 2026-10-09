В России включат сирены и громкоговорители в рамках плановой проверки МЧС

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Плановая проверка систем оповещения населения пройдет 9 октября во всех субъектах России, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе мероприятий планируется включить электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями.

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение. Еще один канал связи - мобильное приложение "МЧС России", где также будет доступна информация", - добавили в пресс-службе.

Комплексные проверки проводятся регулярно для оценки работоспособности системы оповещения, а также готовности экстренных служб к реагированию на ЧС. В министерстве напомнили, что предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года.