Теплоход "Сахалин" задержан во Владивостоке из-за долгов по зарплате

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Теплоход "Сахалин" задержан в порту Владивостока из-за долга по зарплате экипажу, сообщил "Интерфаксу" председатель Тихоокеанской региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Валерий Березинский.

"Инспекторы государственного портового контроля при проверке выявили ряд нарушений и отказали судну в выдаче разрешения на выход в море до их устранения. На данный момент из шести замечаний ни одно не устранено", - сказал Березинский.

Экипаж судна состоит из 12 россиян. Моряки обратились за помощью в профсоюз в начале ноября, когда теплоход находился в Китае. По словам моряков, судовладелец более двух месяцев не платил им зарплату, а некоторым из них задолжал за четыре месяца. Моряки также сообщали о тяжелых бытовых условиях, нехватке пресной воды и продуктов, несоблюдение минимальной численности экипажа.

Судно, по информации профсоюза, приписано к порту Владивосток, принадлежит российскому судовладельцу.