Утечка топлива произошла после подтопления теплохода на севере Красноярского края

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Подтопление судна привело к утечке нефтепродуктов на реке Енисей на севере Красноярского края, сообщает МЧС по региону.

"8 октября в 16:05 (12:05 по Москве) поступило сообщение о том, что на реке Енисей в районе населенного пункта Новоенисейск Енисейского муниципального округа из притопленного речного судна происходит истечение нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Привлечено 14 человек, 7 единиц техники. От подразделений МЧС России задействованы три человека и одна единица техники.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в процессе движения теплохода "Арбан" было допущено повреждение корпуса судна.