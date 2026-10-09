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Два рейсовых автобуса столкнулись в Свердловской области, есть пострадавшие

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с двумя рейсовыми автобусами на 275 километре автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" в Новолялинском районе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автобуса "Ютонг" в месте проведения дорожных работ не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса "Форд Транзит", который остановился на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с ним.

"В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса "Форд Транзит", медики осматривают пять человек и оказывают им необходимую помощь. Пострадавшие доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Центральную районную больницу города Серов, информация о состоянии их здоровья уточняется", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки сотрудниками Госавтоинспекции будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области уточнила "Интерфаксу", что двоих человек госпитализировали, остальных пассажиров еще осматривают.

Пресс-служба Госавтоинспекции области также сообщает, что в момент аварии в салоне автобуса "Ютонг" находилось 12 пассажиров, а в салоне микроавтобуса "Форд Транзит" - 11 пассажиров.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что прокуратура Новолялинского района взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Ведомство оценит законность процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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