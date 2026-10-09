Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих геополитических рисков, с одной стороны, и высоких мировых цен на нефть - с другой стороны.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2313,69 пункта (+0,06%), индекс РТС - 853,3 пункта (+0,06%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1%.

Подорожали акции "Полюса" (+0,7%), МКПАО "ВК" (+0,7%), "Газпрома" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Т-Технологий" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Русала" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, мы согласны с ним", - сказал Песков, комментируя заявление Рубио о том, что никаких перспектив дипломатического урегулирования на Украине пока не просматривается. "Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирный трек", - отметил Песков, комментируя мирное урегулирование на Украине.

Россия и США сегодня обсуждают целый ряд потенциально взаимовыгодных проектов в экономике, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ. "Действительно, ведется обсуждение целого ряда потенциальных проектов для сотрудничества в области экономики, которые потенциально были бы взаимовыгодными", - сказал Песков. Ранее пресс-секретарь российского лидера отмечал, что представители России и США в ходе контактов поднимают тему возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере.

Власти США не исключают, что позже в октябре состоится поездка в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на источник. "По словам информированного источника, не исключено, что Уиткофф и Кушнер посетят Москву позже в этом месяце для дальнейших переговоров с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Ранее Axios сообщал, что, по его данным, в пятницу американские переговорщики встретятся в Майями с делегациями из Украины и европейских стран для обсуждения "новых идей и предложений". По данным портала, Вашингтон хотел бы добиться прогресса до промежуточных выборов, которые пройдут в США 3 ноября. В частности, как отмечается в публикации, одна из идей - это согласование приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по перевозящим зерно судам.

Мировые цены на нефть 9 октября утром умеренно снижаются после заметного скачка накануне, при этом котировки сорта Brent остаются выше отметки $100 за баррель; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве опустилась на 1,25%, до $102,98 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,17%, до $90,42 за баррель.

Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг небольшим ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились. Рынок открылся в минусе на фоне подъема цен на нефть и повышения доходностей казначейских облигаций США. Однако нефтяные котировки пошли вниз и потеряли часть роста на заявлении американского президента Дональда Трампа, что Штаты не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября. Доходности долгосрочных US Treasuries опустились после успешного аукциона по размещению 30-летних бумаг, продемонстрировавшего высокий спрос со стороны инвесторов.

Трейдеры также оценивали слова члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, заявившего, что Федрезерву, вероятно, потребуется продолжить повышение базовой ставки для сдерживания инфляции. Уоллер отметил при этом, что регулятор может позволить себе некоторую гибкость при определении темпов ужесточения денежно-кредитной политики. "Если поступающие экономические данные будут и впредь соответствовать нашим ожиданиям, то дополнительные повышения ставки могут быть необходимы, чтобы ускорить возвращение инфляции к целевому уровню 2%", - говорится в опубликованном на сайте ФРС тексте выступления Уоллера на конференции в Стамбуле. "В отношении сроков таких повышений возможна определенная гибкость", - добавил он. Ставку не обязательно поднимать на каждом из заседаний, однако ужесточение ДКП должно быть произведено "в приемлемые сроки", отметил Уоллер.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренно позитивную динамику (+0,3%), что говорит о вероятном усилении активности покупателей на фондовых биржах США 9 октября.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии и Гонконга подрастают на 0,6-1,1%, в то время как индексы Японии и материкового Китая снижаются на 0,3-1,3%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День алфавита).