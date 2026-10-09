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Авиакомпания "Победа" корректирует расписание в регионах РФ из-за ограничений на полеты

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание в регионах РФ из-за ограничений на полеты
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В связи с закрытиями ряда российских аэропортов авиакомпания "Победа" вынужденно вносит корректировки в расписание полетов; некоторые рейсы задержаны или отменены, часть направлена на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в российских регионах Победа вынужденно корректирует расписание полётов. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Их перелёт будет осуществлён после снятия ограничений", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщали о приостановке работы аэропортов в ряде российских регионов, в том числа авиагаваней московского узла.

Победа Росавиация
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