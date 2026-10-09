Завод загорелся в поселке Редкино Тверской области после атаки БПЛА

Сотрудники предприятия были эвакуированы в укрытие

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион на заводе в поселке Редкино произошло возгорание.

"В результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на заводе в поселке Редкино. Сотрудники предприятия не пострадали, были вовремя эвакуированы в укрытие", - написал Королев в своем канале в Мах.

Губернатор отметил, что возгорание ликвидировано. На месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта.