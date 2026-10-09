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Военные РФ сообщили о поражении за ночь более 500 БПЛА

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в течение прошедшей ночи в период с 20:00 четверга до 08:00 пятницы дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.

Минобороны РФ
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