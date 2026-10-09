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Абрамченко назвала развитие ИИ и цифровой экономики приоритетом при развитии отношений РФ с Африкой

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко назвала приоритетные направления сотрудничества РФ и африканских стран; в их числе развитие искусственного интеллекта, цифровой экономики, а также образование.

"Россия реализует на континенте не набор точечных проектов, а выстраивает целостную долгосрочную повестку", - сказала Абрамченко в интервью "Интерфаксу".

В этой связи приоритеты - искусственный интеллект и цифровая экономика, расчёты в национальных валютах, поставки продовольствия и минеральных удобрений, а также подготовка национальных кадров в российских вузах, отметила вице-спикер.

"Про подготовку кадров могу говорить и на собственном опыте. В 2025 году в ходе визита делегации Государственной Думы в Джибути удалось договориться об увеличении квоты на обучение африканских студентов в России и о запуске образовательного проекта по приобретению профессиональных навыков для талантливой молодёжи. Расходы на обучение девушек из Джибути взял на себя Региональный общественный фонд имени Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова. Гостьи прошли в Чечне полный курс по кройке и шитью, успешно сдали итоговые экзамены и получили сертификаты", - сказала Абрамченко.

По ее мнению, такое сотрудничество может являться примером того, "как работает "мягкая сила" на уровне конкретных людей".

"Настоящая дружба между народами строится не только на политике и экономике, но и на культурном обмене. И именно образование - один из самых действенных инструментов для налаживания связей между народами", - подчеркнула парламентарий.

Атом

Еще одно перспективное направление сотрудничества - атомная энергетика, сказала заместитель председателя Госдумы. "Здесь у России есть готовый продукт и уникальная по мировым меркам экспертиза. Здесь диалог с африканскими партнёрами набирает темп и уже даёт ощутимые результаты. На строящейся по российскому проекту египетской АЭС "Эль-Дабаа" работы идут одновременно на четырёх энергоблоках. С рядом стран подписаны документы по малым модульным АЭС, уже идёт подготовка персонала", - отметила Абрамченко.

По ее словам, "Африка - важный игрок в мировой повестке, и российская дипломатия делает на неё долгосрочную ставку". Причем интерес взаимный: из 54 стран африканского континента более 30 уже подтвердили участие в третьем саммите "Россия-Африка", который пройдет 28-30 октября в Москве.

Ожидается, что в рамках саммита будут подписаны межправительственные и межведомственные соглашения в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Также планируется утвердить план совместных действий на 2027-2029 годы.

Виктория Абрамченко Африка
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