Военные РФ поразили в порту Николаева сухогруз с военным имуществом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на пятницу нанесли удар по судну с военными грузами для украинской армии в порту Николаев Николаевской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства обороны.

"В результате удара в порту Николаев Николаевской области поражено морское судно типа сухогруз, доставившее военные грузы", - заявили в Минобороны РФ.