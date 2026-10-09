Суды назначили от 10 до 26 лет колонии 39 россиянам за поджоги и планирование диверсий в 17 регионах

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Суды приговорили к срокам от 10 до 26 лет колонии 39 россиян из 17 субъектов страны, которых для совершения диверсий и поджогов завербовали украинские спецслужбы в интернете в группах для поиска заработка, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со СК России и МВД России пресечена деятельность 39 лиц из 17 субъектов РФ, совершивших поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также планировавших диверсии на железнодорожной инфраструктуре по заданию украинских спецслужб", - сказали в ЦОС.

Все они признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 26 лет.

По данным ФСБ, осужденные были завербованы в группах по поиску быстрого заработка. При этом, после выполнения заданий кураторы блокировали их аккаунты либо перечисляли вознаграждение значительно меньше обещанной суммы.

В их отношении возбуждены и расследованы уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 205. 1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205. 5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 и ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ст. 281. 2 (прохождение обучения в целях в целях осуществления диверсионной деятельности), ч. 3ст. 174. 1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) УК РФ. В ходе следственных действий вина осужденных полностью доказана.