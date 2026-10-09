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Сахалинец получил условный срок за собранное из деталей времен Великой Отечественной оружие

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Участник регионального отделения поискового движения на Сахалине приговорен к условному сроку и штрафу 105 тыс. рублей за незаконное изготовление и хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба судебной системы Сахалинской области в пятницу.

С мая 2022 года по сентябрь 2023 года сахалинец участвовал в экспедициях в Смирныховском и Корсаковском районах в центральной части и на юге Сахалина. В ходе поиска захоронений бойцов Красной армии он обнаружил основные части стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны - пистолета-пулемета MP-38/40, винтовок Токарева образца 1938 и 1940 годов, карабина Манлихера образца 1895 года и пистолета "Люгер П-08".

"Используя недостающие комплектующие, слесарные инструменты и химические средства, собрал шесть единиц боеспособного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

В ходе раскопок он также нашел боеприпасы различных калибров общим количеством более 140 штук и емкость с бездымным порохом массой 422,8 грамма. Все находки хранил в своей квартире в специально оборудованном сейфе, сообщает пресс-служба.

Южно-Сахалинский городской суд признал поисковика виновным по ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное изготовление и хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), назначив ему 6,5 лет лишения свободы условно со штрафом 105 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Сахалин
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