Air Arabia возобновила рейсы в Москву

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Arabia возобновила полеты в Москву (аэропорт "Домодедово") из Шарджи (ОАЭ), сообщил Минтранс РФ.

Первый рейс из эмирата прибыл в четверг. Полеты будут выполняться ежедневно на Airbus A320neo, вмещающих 174 пассажира.

С 14 декабря авиакомпания увеличит частоту рейсов до двух в день, добавили в ведомстве.

До приостановки полетов в Россию в феврале 2026 года в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Air Arabia выполняла большую полетную программу в несколько городов РФ.