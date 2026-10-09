Николай Патрушев провел встречу с руководством транспортного университета в Шанхае

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочего визита в Китай посетил Шанхайский транспортный университет Цзяотун, где обсудил сотрудничество в области подготовки кадров для судостроения и морской сферы, сообщили в пресс-службе коллегии в пятницу.

"С руководством образовательного учреждения Николай Патрушев обсудил вопросы взаимодействия с российскими университетами и научными институтами в области подготовки кадров для судостроения и морской сферы, а также проведения совместных научных исследований", - говорится в сообщении.

По информации Морской коллегии, университет Цзяотун стабильно входит в топ-100 мировых рейтингов вузов и в девятку самых престижных китайских высших учебных заведений. Он считается ведущим центром подготовки специалистов в области инженерии, медицины и менеджмента. Наибольших успехов вуз добился в подготовке кадров для машиностроения, судостроения и океанотехники.