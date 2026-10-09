Аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в пятницу.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Max.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.