Один человек погиб и двое пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - За сутки один человек погиб и еще двое получили ранения в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть погибший и раненые", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, дрон атаковал гражданскую машину около села Орловка, погиб водитель. В результате удара беспилотника около села Владимировка по гражданскому грузовику ранен мужчина. Около села Кирпичное вследствие обстрела повреждена машина, пострадал ее водитель.

Кроме того, ВСУ атаковали центральную районную больницу в поселке Розовка, обошлось без пострадавших.