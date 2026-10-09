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Голикова сообщила об 11,5 млн человек с инвалидностью в РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Конкурс-премия "Безграничные возможности" стартует в РФ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в пятницу.

"Наш конкурс, по сути, для всей страны, для всех наших граждан, но и в то же время для отдельной большой категории, которая представлена в нашей стране 11,5 миллионами граждан. Это граждане с ограниченными возможностями здоровья, полноценные наши граждане, члены нашего общества, и мы должны сделать все возможное, чтобы они не чувствовали себя с ограниченными возможностями", - сказала Голикова.

По ее словам, в последние время в стране активно совершенствовались меры господдержки, повышалось качество сервисов для людей с инвалидностью.

"Существенно упростили процедуру медико-социальной экспертизы. Сегодня в 80% случаев освидетельствование уже проводится заочно", - отметила Голикова.

Она уточнила, что через инструменты нацпроекта "Кадры" субсидируются работодатели, рабочие места, чтобы адаптировать их для людей с ограниченными возможностями.

Также доступно бесплатное переобучение по одной из 213 профессий, 27 из которых зарезервированы для ветеранов специальной военной операции, пояснила вице-премьер.

Голикова сообщила, что в ходе работы Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере родилась идея конкурса-премии "Безграничные возможности", которая звучит как "инклюзия - это норма жизни, а не форма благотворительности".

"Конкурс имеет два трека: личные истории граждан с инвалидностью и системные решения, направленные повышение качества жизни наших граждан с ограничениями по здоровью", - сказала вице-премьер.

По ее информации, в первом треке "Люди без границ" будет 6 номинаций - здесь участники смогут поделиться историей личного развития и успеха. Второй трек - "Норма жизни", где также 6 номинаций, в которых будут собраны самые разные практики, направленные на развитие инклюзивной среды.

Голикова уточнила, что после пресс-конференции будет запущен сайт: безграничные-возможности.ру, на нем будет вся необходимая информация и возможность подачи заявок до 30 ноября. Первый этап - региональный, федеральный этап будет проходить с начала следующего года по март, а финал запланирован на 22 апреля в Москве.

Вице-премьер добавила, что на федеральном уровне в жюри вошли 14 выдающихся людей - паралимпийские чемпионы, артисты, ведущие журналисты, писатели и общественные деятели, среди которых Роман Костомаров, Диана Гурцкая, Сергей Безруков, Маргарита Симоньян, Мария Ситтель, Илона Броневицкая, Юлия Самойлова, Роман Петушков, Владислав Головин и другие.

Татьяна Голикова
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