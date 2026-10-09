Военные РФ пресекли попытки ВСУ вырваться из окружения в Доброполье

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские войска развивают наступление в западной и восточной частях Доброполья (ДНР), все попытки ВСУ вырваться из окружения пресечены, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, с начала окружения города потери ВСУ составили свыше 520 военнослужащих.