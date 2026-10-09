С 3 по 9 октября нанесены массированный и 7 групповых ударов по военным целям на Украине

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по предприятиям ВПК, логистическим и телекоммуникационным центрам, объектам транспортной инфраструктуры, аэродромам противника, сообщает министерство обороны РФ.

"С 3 по 9 октября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы", - говорится в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.

По данным Минобороны, этими ударами поражены также места производства и хранения БПЛА, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

"Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ", - говорится в сводке.