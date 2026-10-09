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Сотрудники центральной акцизной таможни арестованы по делам о коррупции

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Уголовные дела о превышении полномочий и взяточничестве возбуждены в отношении сотрудников южного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни, сообщает пресс-служба ФТС.

"Задокументированы многочисленные факты превышения должностных полномочий, а также получения взятки на сумму более 13 млн рублей за покровительство при незаконном перемещении транспортных средств. Причастные должностные лица заключены под стражу. В доход государства обращено имущество бывших должностных лиц поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявленная на посту преступная схема заключалась в содействии участникам внешнеэкономической деятельности в списании утильсбора на автомобили с нарушением установленного порядка.

Возбуждено пять уголовных дел по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности) и два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере).

"Несмотря на попытки злоумышленников сокрыть следы преступления, в том числе инициативное увольнение со службы одного из таможенников после задержания другого, в ходе дальнейших оперативных мероприятий установлены все члены организованной преступной группы", - уточняется в сообщении.

ФТС Центральная акцизная таможня
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