Мосгорсуд запретил Servers Tech Fzco распространять пиратские копии фильма "Колобок"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд утвердил иск российской киностудии к Servers Tech Fzco о запрете неправомерного распространения фильма "Последний богатырь. Колобок" режиссера Антона Маслова.

"Решением Московского городского суда Servers Tech Fzco (СерверсТечЭф-Зед-Си-Оу) запрещено создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, доступ и любое иное использование аудиовизуального произведения в сети "Интернет", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В суд за защитой исключительных прав обратилось АО "ВБД Груп", являющаяся производителем фильма. Киностудия обратилась в суд за защитой исключительных прав на фильм, нелегально размещенный на онлайн-ресурсе kinotanya.lol.

"Суд установил, что истец является обладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение, а ответчик, будучи провайдером хостинга, совершает действия и создает условия для неправомерного использования произведения без согласия истца", - сообщили в суде.