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Глава Минздрава РФ сообщил об увеличении числа медработников на 5%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Число медицинских работников в России за 2022-2025 годы увеличилось на 5% - на 24 тысячи человек; прогнозируется, что динамика прироста численности врачебного состава в стране по итогам 2026 года будет еще больше, сообщил в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, до 2022 года фиксировалось снижение численности медицинских работников.

Министр напомнил, что с 2022 года начали активно менять систему поддержки, в частности, это социальные выплаты, которые были введены и для сотрудников первичного звена здравоохранения, и для сотрудников в малых населенных пунктах.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что с 2022 года в России отмечается рост количества врачей, медсестер и фельдшеров. "При выбывании специалистов в связи с возрастом, увольнением и другими причинами мы одновременно видим приток медиков в отрасль. Для нас это важная проблема. За последние два года нам удалось достигнуть перелома - после 2022 года в России отмечается стойкий рост врачей - около 20 тысяч за 2023-2025 годы, в том числе 7 тысяч в 2025 году. А с 2025 года фиксируем увеличение числа фельдшеров и медсестер - плюс 7,5 тысяч", - сказала Голикова 16 марта на заседании форума "Здоровое общество".

Минздрав Михаил Мурашко Татьяна Голикова
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