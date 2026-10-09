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За счет бюджета в 2027 г. обеспечат лекарствами дополнительно 30 тыс. больных ВИЧ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что закупка лекарственных препаратов за счет бюджета позволит в 2027 году обеспечить ими большее количество пациентов, в том числе бесплатные лекарства получат еще 30 тысяч больных ВИЧ.

Выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, Мурашко сообщил, что объём расходов на централизованную закупку лекарственных препаратов в 2027 году составит 285,2 млрд рублей, или 20,3% от общих расходов госпрограммы.

"Благодаря совместной работе с Минфином, бюджетные ограничения на лекарства не распространялись, всё Минфин подтвердил. (...) Указанные средства, с учётом проводимой работы по внедрению новых схем лечения, отечественных препаратов позволили обеспечить большее количество пациентов. Так, например, по 14 ВЗН (высокозатратные нозологии) на 81 тысячу пациентов больше, чем в 2026 году. И по ВИЧ-инфекции на 30 тысяч человек больше. Также больше пациентов с противотуберкулёзной терапией", - сказал Мурашко.

Он отметил, что на сегодняшний день идёт увеличение охвата граждан лекарственным обеспечением при сохранении прежних ресурсов.

"При этом расходы на приобретение лекарственных препаратов для детей с жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, находящихся на финансировании средств фонда "Круг Добра", дополнительно предлагается увеличить в 2027 году почти на 730 миллионов рублей по сравнению с показателями действующего закона о бюджете в связи с уточнением прогноза поступления НДФЛ", - уточнил министр.

В целом на цели деятельности фонда в очередном бюджетном цикле планируется 193 млрд рублей в 2027 году, 213 млрд - в 2028-м и 230 млрд - в 2029-м, добавил Мурашко.

Михаил Мурашко Минздрав
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