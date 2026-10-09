Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении бюджета за 2025 год

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал палате утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 года, сведенного с дефицитом в размере 5,63 трлн рублей (2,6% ВВП).

Соответствующий законопроект (№ 1260086-8) правительство внесло в парламент в июне.

Как сказано в пояснительной записке, доходы федерального бюджета в 2025 году составили 37,28 трлн рублей, или 17,4 ВВП, (в 2024 году - 18,1% ВВП), расходы составили 42,91 трлн рублей, или 20% ВВП (в 2024 году - 19,9% ВВП). Дефицит составил 2,6% ВВП (в 2024 году - 1,7% ВВП). Нефтегазовые доходы снизились до 8,48 трлн рублей против 11,13 трлн рублей годом ранее, их доля к ВВП уменьшилась с 5,5% до 4%. Это произошло под воздействием динамики цен на энергоносители, а также структурных показателей отрасли, говорится в пояснительной записке к документу. Ненефтегазовые доходы выросли до 28,81 трлн рублей, или 13,4% ВВП (в 2024 году - 12,6% ВВП).

Наибольшее превышение прогноза в 2025 году по доходам пришлось на нерегулярные доходы: безвозмездные поступления в федеральный бюджет составили 475,7 млрд рублей, что в 3,9 раза больше прогнозных 122,2 млрд рублей. Доходы от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества превысили прогноз на 31%, составив 116,7 млрд рублей. Дивиденды (с учетом дивидендов Сбербанка и ВТБ) принесли бюджету 1 трлн рублей вместо ожидавшихся 793,3 млрд рублей. При этом рентные таможенные пошлины на удобрения, зерно, масло и масличные культуры оказались почти вдвое ниже прогноза: 61,6 млрд рублей вместо 115,4 млрд рублей. Сильнее всего в абсолютном выражении прогноз не выполнен по НДПИ на нефть: недобор составил 243,2 млрд рублей. "На снижение суммы поступлений нефтегазовых доходов за 2025 год относительно прогноза повлияли более низкие фактически сформировавшиеся цены на углеводородное сырье и курс доллара США относительно учтенных в законе о бюджете", - говорится в пояснительной записке.

Госдума рассмотрит законопроект 13 октября.