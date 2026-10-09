Открытое горение на крыше жилого дома в Уфе ликвидировано
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в многоквартирном жилом доме в Уфе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.
Тушение продолжается, ведется проливка и разбор конструкций.
Пресс-служба уточняет, что при пожаре пострадали двое мужчин 40 и 29 лет.
На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Причина возгорания устанавливается.
Ранее пресс-служба МЧС РФ информировала, что возгорание произошло на кровле жилого дома в Уфе по адресу Зорге, 16. Площадь пожара составила 895 квадратных метров. Эвакуирован 41 человек, в том числе семь детей.