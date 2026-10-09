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Захарова заявила об использовании технологии ИИ для идеологического контроля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Наблюдаемый в ряде стран курс на формирование обществ с единственно допустимым мнением, катализатором которого выступает искусственный интеллект, грозит атрофией критического мышления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я имею в виду наблюдаемый в некоторых странах устойчивый тренд, а можно сказать даже, такой курс, мейнстрим на формирование обществ с единственно допустимым мнением, где любые проявления инакомыслия сходу отвергаются и порицаются чуть ли не как теперь уже преступление", - сказала она на форуме "Цифровые решения".

По ее словам, это связано не столько с технологией искусственного интеллекта, сколько с философией, которая "существовала в целом ряде стран и иногда пробивалась к власти именно с этой же самой задачей - сегрегировать общество, контролировать идеологию".

По её мнению, речь идёт о "планомерном умерщвлении плюрализма как важнейшего социального элемента". "Имея теперь доступ на технологическом уровне к формированию мыслей, эти режимы или эти компании технологические могут под видом демократического устройства получать заведомо искомый результат, выдавая его за волю народа", - отметила она.

Захарова указала, что эти процессы "набирают обороты как раз в тех государствах, которые гордо именуют себя эталонами демократии". "Передовые технологии, включая и технологии искусственного интеллекта, играют роль мощных катализаторов данных тенденций", - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова МИД
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