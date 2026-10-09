Минсельхоз выбрал регионы для отработки беспилотных технологий в АПК

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ определил Ленинградскую, Самарскую и Московскую области в качестве пилотных регионов, в которых будут реализованы проекты по созданию полигонов для отработки беспилотных и автопилотных технологий в АПК.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила на научно-практической конференции "Задачи науки по технологическому обеспечению продовольственной безопасности", которая прошла в рамках деловой программы выставки "Золотая осень - 2026" в Москве.

"В части развития сельхозтехники прорабатывается создание на базе государственных машиноиспытательных станций полигонов для беспилотных и автопилотных технологий. Для совместной работы аграрных вузов и машиноиспытательных станций определены три пилотных региона - Ленинградская, Самарская и Московская области. Параллельно с другими ведомствами ведется работа по снижению административных барьеров, связанных с эксплуатацией такой техники", - говорится в сообщении.

Ранее на пленарном заседании в рамках выставки Лут заявила, что в 2026 году с помощью беспилотной техники будет обработано более 1 млн га сельхозугодий.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ планирует создать сеть полигонов, на которых в реальных производственных условиях будут испытываться и отрабатываться беспилотные и автопилотные технологии в АПК. Практическую отработку моделей предполагается начать в 2027 году.

Основой этой инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства аграрных вузов. К пилотной работе планируется подключить Тимирязевскую академию, Санкт-Петербургский, Казанский, Ставропольский, Уральский, Омский и Дальневосточный ГАУ, а также Забайкальский филиал Иркутского ГАУ. Это позволит отрабатывать технологии в разных природно-климатических зонах, на различных культурах и с учетом структуры хозяйств в каждом регионе.

Машиноиспытательные станции будут отвечать за техническую часть: оценку безопасности, надежности, точности движения, производительности и качества выполнения сельскохозяйственных операций. На базе вузов сформируют междисциплинарные команды с участием агрономов, инженеров, экономистов и специалистов в области цифровизации и искусственного интеллекта. Каждый полигон должен объединить наземную беспилотную технику, агродроны для мониторинга и обработки полей, системы связи и навигации, машинное зрение и цифровые сервисы управления производством.

По итогам планируется создать расчетную модель, которая позволит определить себестоимость отдельных операций и всей технологической цепочки, оценить влияние новых решений на урожайность и подобрать оптимальный комплект техники для конкретного хозяйства.

В дальнейшем сеть может быть поэтапно расширена за счет площадок в других регионах.