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Лидера "Яблока" оштрафовали за порчу бюллетеней

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Выборгский суд привлек к административной ответственности лидера партии "Яблоко" Николая Рыбакова по статье о мелком хулиганстве и оштрафовал на 1000 рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным суда, 20 сентября Рыбаков в помещении участковой избирательной комиссии №360 в Петербурге исписал фломастерами и испортил четыре избирательных бюллетеня, выданных для голосования. В мессенджере позднее появился видеоматериал, подтверждающий, что Рыбаков опустил эти бюллетени в урны.

"Таким образом, Рыбаков своими действиями пренебрег интересами общества и других избирателей, игнорировал правила приличия и благопристойности, демонстрировал свое неуважение к обществу, допустил повреждение чужого имущества, чем выразил явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок", - приводит пресс-служба выводы суда.

18-20 сентября в Петербурге проходили выборы депутатов в Госудуму и Законодательное собрание города.

Петербург Яблоко Выборгский суд Николай Рыбаков
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