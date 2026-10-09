Глава Минтруда отметил повышение зарплат на 20% после переобучения по нацпроекту "Кадры"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В России зарплата у выпускников программ бесплатного переобучения в среднем выросла на 20%, сообщил глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Сегодня существует программа повышения квалификации, которая финансируется из средств федерального бюджета. Она у нас сделана под эгидой четырех федеральных операторов. И исследование, которое провела Высшая школа экономики, оно говорит о том, что сегодня у нас мы видим значимый прирост уровня заработной платы по тем людям, которые завершили программу повышения квалификации либо прошли, скажем так, актуализацию своих имеющихся навыков. Вот этот прирост в среднем по стране составляет 20%", - сказал он.

Он отметил, что по нацпроекту "Кадры" соискатели могут бесплатно освоить новую профессию, востребованную на рынке труда. Подать заявку на обучение можно на портале "Работа в России".

"Соответственно, когда человек формирует свою личную траекторию собственного развития и ориентируется на понятные ему цифры с точки зрения потенциала профита, выхода в приросте заработной платы, это как раз то, на что сегодня ребята ориентируются", - добавил глава Минтруда.