Иноагентом признан ресурс "Плохая куряночка"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами четырех человек и один информационный ресурс.

В реестр иноагентов внесены кинокритик Теймур Алиев, юрист и новосибирский активист Роман Малоземов, блогер Муслим Сатуев (Пхармат), религиозный деятель из Башкирии Ишмурат Хайбуллин и телеграм-канал "Плохая куряночка".

Алиеву вменили участие в создании и распространении контента иноагентов, фейков о российских властях и взаимодействие с иностранным агентом.

Малоземов, по данным Минюста, распространял фейки о российских властях и избирательной системе, участвовал в создании и распространении контента иноагентов и тоже взаимодействует с иноагентом.

Сатуев распространял фейки о российских властях, выступал против СВО и участвовал в создании и распространении контента иноагентов, сказано в пресс-релизе.

По сведениям министерства, Хайбуллин "распространял материалы экстремистского характера, призывающие к нарушению территориальной целостности Российской Федерации", распространял фейки о российских властях и РПЦ, выступал против СВО, участвовал в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций, и взаимодействует с иноагентом.

Ресурсу "Плохая куряночка" вменили распространение контента иноагентов, нежелательной организации и фейков о российских властях и избирательной системе.

Из реестра в связи с ликвидацией исключены ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы" и ООО "ЛЮДИ".