Поиск

Экспортные перевозки хлебных грузов по сети РЖД в сентябре выросли к августу на 10,7%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объем перевозок хлебных грузов (зерно, комбикорма, крупа, мука и другие продукты перемола зерна) на экспорт по сети РЖД в сентябре составил 3,1 млн тонн, по данным транспортной статистики. К августу (2,8 млн тонн) этот показатель вырос на 10,7%.

Основная часть - 2,6 млн тонн - пришлась на пшеницу, кукурузу и ячмень. Это на 4% больше, чем в августе (2,5 млн тонн). Среди этих культур существенно преобладала пшеница - 2,39 млн тонн (2,37 млн тонн в августе).

Отгрузка муки (пшеничной и ржаной) на экспорт в сентябре выросла до 48,5 тысяч тонн с 32,96 тысячи тонн в августе (в 1,5 раза). Причем увеличился и экспорт ржаной муки - до 623 тонн с 570 тонн месяцем ранее. Ее основными экспортерами стали Алтайский край (более 200 тонн) и Оренбургская область (136 тонн). Эту муку также отгружали Башкирия, Томская и Челябинская области.

Перевозки крупы (без учета риса) на экспорт в сентябре увеличились до 49,9 тысячи тонн с 34,7 тысячи тонн в августе. Риса было отгружено 229 тонн против 965 тонн соответственно.

Внутренние перевозки хлебных грузов в сентябре составили 677,3 тысячи тонн против 764,2 тысячи тонн в августе. Из них 317 тысяч тонн (409 тысяч тонн в августе) пришлось на пшеницу, кукурузу и ячмень. Доля пшеницы - 237,8 тысячи тонн (309,1 тысячи тонн в предыдущем месяце).

РЖД Оренбургская область Башкирия Алтайский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" видит риски для продаж Lada в IV квартале на фоне паузы в господдержке

Нижегородский аэропорт принял 18 рейсов, летевших в Москву

Собянин сообщил о нейтрализации 15 БПЛА

Госдуме предложили повысить предельный возраст для женщин на военной службе

В Ярославской области сбили запущенные с Украины разведывательные воздушные шары

"Аэрофлот" меняет расписание из-за ограничений полетов в Москве

Комитет ГД поддержал перенос до 2030 г. вопроса о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

 Комитет ГД поддержал перенос до 2030 г. вопроса о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Калужский завод Tenet приостановил производство после падения обломков БПЛА

Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

 Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

Все четыре аэропорта Москвы не обслуживают рейсы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12197 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 113 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов