Экспортные перевозки хлебных грузов по сети РЖД в сентябре выросли к августу на 10,7%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объем перевозок хлебных грузов (зерно, комбикорма, крупа, мука и другие продукты перемола зерна) на экспорт по сети РЖД в сентябре составил 3,1 млн тонн, по данным транспортной статистики. К августу (2,8 млн тонн) этот показатель вырос на 10,7%.

Основная часть - 2,6 млн тонн - пришлась на пшеницу, кукурузу и ячмень. Это на 4% больше, чем в августе (2,5 млн тонн). Среди этих культур существенно преобладала пшеница - 2,39 млн тонн (2,37 млн тонн в августе).

Отгрузка муки (пшеничной и ржаной) на экспорт в сентябре выросла до 48,5 тысяч тонн с 32,96 тысячи тонн в августе (в 1,5 раза). Причем увеличился и экспорт ржаной муки - до 623 тонн с 570 тонн месяцем ранее. Ее основными экспортерами стали Алтайский край (более 200 тонн) и Оренбургская область (136 тонн). Эту муку также отгружали Башкирия, Томская и Челябинская области.

Перевозки крупы (без учета риса) на экспорт в сентябре увеличились до 49,9 тысячи тонн с 34,7 тысячи тонн в августе. Риса было отгружено 229 тонн против 965 тонн соответственно.

Внутренние перевозки хлебных грузов в сентябре составили 677,3 тысячи тонн против 764,2 тысячи тонн в августе. Из них 317 тысяч тонн (409 тысяч тонн в августе) пришлось на пшеницу, кукурузу и ячмень. Доля пшеницы - 237,8 тысячи тонн (309,1 тысячи тонн в предыдущем месяце).