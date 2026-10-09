Минобороны РФ сообщило о поражении в пятницу двух украинских сухогрузов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в пятницу днем беспилотными летательными аппаратами нанесены удары по украинским морским судам, задействованным в доставке военных грузов.

"В результате ударов в порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ",- заявили в ведомстве.

Там сообщили, что на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы имущество военного назначения.