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Минобороны РФ сообщило о поражении в пятницу двух украинских сухогрузов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в пятницу днем беспилотными летательными аппаратами нанесены удары по украинским морским судам, задействованным в доставке военных грузов.

"В результате ударов в порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ",- заявили в ведомстве.

Там сообщили, что на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы имущество военного назначения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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