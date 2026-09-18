"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon

Общая сумма перечисленных средств составила 8,2 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Ингосстрах" завершила первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Дагестан) и Энеме (Адыгея), сообщил страховщик.

"Первую часть страхового возмещения получили около 90 тысяч предпринимателей, подпадающих под условия программы страхования. Общая сумма перечисленных средств составила 8,2 млрд рублей. Для получения возмещения предпринимателям не требовалось совершать дополнительных действий: средства перечислялись на расчётные счета, указанные ими в личных кабинетах маркетплейса", - говорится в сообщении.

Выплаты начались 15 сентября. В первый транш получателей выплат вошло 50 тысяч продавцов, на следующий день выплаты получили еще порядка 40 тысяч предпринимателей.

"Для нас было важно дать десяткам тысяч продавцов возможность получить первую часть возмещения в максимально короткие сроки и без дополнительных действий с их стороны", - приводится в сообщении комментарий Ozon. Там отметили готовность страховщика "поддержать предпринимателей в этой непростой ситуации".

"По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке. Такой результат потребовал слаженной работы команд "Ингосстраха" и Ozon и оперативной обработки большого объема данных", - прокомментировали завершение первого этапа выплат в "Ингосстрахе".

Процесс выплат не завершен. После окончания инвентаризации и получения всех необходимых данных вместе с полным пакетом документов от Ozon "Ингосстрах" произведёт окончательный расчёт страхового возмещения по каждому случаю. Размер страховой выплаты определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчёта.

Ранее в пресс-службе маркетплейса Ozon пояснили, что договоры страхования были заключены напрямую между компанией "Ингосстрах" и продавцами. В Ozon при этом не ответили на вопрос, о каких примерных размерах выплат идет речь.

В свою очередь страховщик, анонсируя начало выплатной кампании, отметил, что выполняет свои обязательства в полном объёме и в соответствии с условиями договоров. Взаимодействие предпринимателей со страховой компанией по выплатам осуществляется через личный кабинет продавца Ozon.