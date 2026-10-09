Поиск

Песков не исключил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Россию в октябре

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в октябре в Москву можно ожидать, но пока неизвестно, состоится ли он в эти сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Его можно ожидать, но мы не знаем, состоится ли он в эти сроки. Их всегда рады видеть в Москве, президент всегда рад с ними встречаться", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В Москве известно, что сегодня они в США проводят контакты с украинцами, добавил Песков.

"Якобы есть какие-то комплексные планы, комплексные идеи по урегулированию. Если действительно они будут как-то обсуждены в Майами и посчитают необходимым американские переговорщики поделиться этим в Москве, то, конечно, их будут рады видеть", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Майами США Джаред Кушнер Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" меняет расписание из-за ограничений полетов в Москве

Комитет ГД поддержал перенос до 2030 г. вопроса о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

 Комитет ГД поддержал перенос до 2030 г. вопроса о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Калужский завод Tenet приостановил производство после падения обломков БПЛА

Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

 Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

Все четыре аэропорта Москвы не обслуживают рейсы

Песков не исключил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Россию в октябре

В Кремле заявили, что российские дипломаты займутся случаем основателя ТГ-канала "Рыбарь"

Медведев предупредил о потенциальной охоте на россиян после задержания основателя канала "Рыбарь"

 Медведев предупредил о потенциальной охоте на россиян после задержания основателя канала "Рыбарь"

Яковлевский ГОК "Северстали" работает с ограничениями после атаки

Курс по ИИ станет обязательным в школах для 5-11-х классов с 1 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12194 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 113 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов