Путин и Трамп обсудили гуманитарную ситуацию в городе Олешки

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули гуманитарную ситуацию в городе Олешки Херсонской области, российский омбудсмен Яна Лантратова будет на эту тему в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В связи с проявленной обеспокоенностью по поводу гуманитарной ситуации в городе Олешки Херсонской области условно, что уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп", - сказал Ушаков.

Он сообщил, что одним из примечательных моментов беседы Путина и Трампа "были слова благодарности президента РФ в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность, в частности, за ее вклад, усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта".