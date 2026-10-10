ВС РФ нанесли удары по украинским объектам энергетики и цехам производства БПЛА

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток поражены объекты энергетики Украины, используемые в интересах ВПК страны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения", - заявили в военном ведомстве в субботу.

Там сообщили, что нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 151 районе.