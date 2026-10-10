Военные РФ взяли под контроль села Лукашово и Лобановка Харьковской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль села Лукашово и Лобановка Харьковской области, заявили в Минобороны России в субботу.

"В кольце окружения в ходе активных боевых действий взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, ведутся бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное Харьковской области.