Поиск

Многоквартирные дома, объекты инфраструктуры повреждены в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в границах улиц Ростова-на-Дону, где нанесен ущерб после воздушной атаки на город, сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем канале в Мах.

"Провел внеочередное заседание КЧС. По предварительным данным, повреждения получил ряд многоквартирных домов, частных домовладений и объектов инфраструктуры в трёх районах города", - написал он.

Принято решение ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после воздушной атаки, организовать работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба.

Кроме того, поручено организовать обход для оценки и фиксации ущерба и прием заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан. Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий.

Скрябин уточнил, что в результате ЧП медицинская помощь оказана шести людям, погибших нет.

Роспотребнадзор организовал мониторинг и санитарно-эпидемиологическую разведку содержания опасных веществ в воздухе. В настоящее время недопустимой концентрации опасных веществ в воздухе не обнаружено. Мобильный подвижный пост в случае жалоб будет проводить повторные замеры.

Как сообщалось, минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате воздушной атаки был поврежден железнодорожный мост и многоквартирные дома. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть ростовчан.

Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин по согласованию с Пезешкианом передал Трампу иранскую позицию по конфликту

 Путин по согласованию с Пезешкианом передал Трампу иранскую позицию по конфликту

Многоквартирные дома, объекты инфраструктуры повреждены в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Посол РФ в КНДР: я вернулся в Пхеньян в период подъема двусторонних отношений

 Посол РФ в КНДР: я вернулся в Пхеньян в период подъема двусторонних отношений

Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

 Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

Электроподстанция повреждена ударом БПЛА в Орловской области

В Ростовской области после повреждения ж/д моста задерживаются 16 поездов

После атаки БПЛА восстановлено движение поездов по мосту в Ростовской области

Более 100 раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибшие

В результате воздушной атаки на Батайск поврежден железнодорожный мост

Уничтожены 10 беспилотников, летевших на Москву

 Уничтожены 10 беспилотников, летевших на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3871 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12213 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов