Многоквартирные дома, объекты инфраструктуры повреждены в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в границах улиц Ростова-на-Дону, где нанесен ущерб после воздушной атаки на город, сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем канале в Мах.

"Провел внеочередное заседание КЧС. По предварительным данным, повреждения получил ряд многоквартирных домов, частных домовладений и объектов инфраструктуры в трёх районах города", - написал он.

Принято решение ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после воздушной атаки, организовать работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба.

Кроме того, поручено организовать обход для оценки и фиксации ущерба и прием заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан. Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий.

Скрябин уточнил, что в результате ЧП медицинская помощь оказана шести людям, погибших нет.

Роспотребнадзор организовал мониторинг и санитарно-эпидемиологическую разведку содержания опасных веществ в воздухе. В настоящее время недопустимой концентрации опасных веществ в воздухе не обнаружено. Мобильный подвижный пост в случае жалоб будет проводить повторные замеры.

Как сообщалось, минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате воздушной атаки был поврежден железнодорожный мост и многоквартирные дома. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть ростовчан.