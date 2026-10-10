Путин по согласованию с Пезешкианом передал Трампу иранскую позицию по конфликту

Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан (справа налево) во время двусторонней встречи на полях саммита глав государств СНГ Фото: IMAGO/APAimages/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин в ходе общения "на полях" саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом, на одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с президентом США.

"И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта", - сообщил Песков.

В Туркмении "на полях" саммита СНГ и Каспийского экологического саммита Путин провел отдельную встречу с Пезешкианом, а также состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана.